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  • 14.05.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 20:57

'te / operasyonu

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, /'ye ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün askeri öğrencilerden sorumlu olduğu belirlenen M.V. polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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