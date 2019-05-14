Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün askeri öğrencilerden sorumlu olduğu belirlenen M.V. polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.