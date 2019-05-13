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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 23:55

’ın Başkale ilçesindeki sınırında 9 erkek cesedi bulundu

’ın Başkale ilçesindeki sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen 9 erkek cesedi bulundu. Geçtiğimiz aylarda 14 kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu.

İlçenin sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören mahalleliler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Böğrüpek kırsalında 8'i aynı yerde, 1'i ise yaklaşık 100 metre mesafede donarak öldüğü değerlendirilen 9 erkek cesedi bulundu.

Yapılan çalışmalarda oldukları belirlenen 9 kişinin kış döneminde donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla lerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

14 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNMUŞTU
Bu arada 12 Nisan'da da kırsalında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. 3 gün sonra da ilçenin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu 2, yine Gelenler Mahallesi kırsalında ise 6 erkeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölenlerin yaşlarının 18 -25 arasında olduğu belirlenirken, bu cesetlerle ilgili yapılan açıklamada, olayın kışın meydana gelmiş olabileceği ve karların erimesi ile cesetlerin ortaya çıktığının düşündüğü kaydedilmişti.

Cesetlerin kaçak yollarla 'ye geçiş yapan göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.

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