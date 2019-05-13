Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında, AK Parti ve CHP grupları tarafından toplu ulaşım ve su fiyatında indirim teklifleri yapıldı.

85 TL'DEN 40 TL'YE İNİYOR

AK Parti grubu öncelikle nisan ayındaki toplantıda tartışma konusu yapılan öğrencilerin aylık mavi kart indirimini gündeme getirdi. Bu amaçla, İstanbul genelinde öğrenim gören öğrencileri desteklemek ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla 85 lira olan öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 liraya düşürülmesi için teklifte bulunuldu.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ TEKLİFİ

Ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 15 ile 16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumu sınavlar görecek öğrencilerle 14 -20 - 21- 28 Temmuz gerçekleştirilecek Kamu Personeli Sınavlarına gireceklerin de tüm toplu araçlarıyla ücretsiz seyahat etmeleri teklifi yapıldı.

25 ve 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Açık Öğretim Sınavlarına girecek öğrenci ve görevlilerin de sınav yerlerine ulaşımının ücretsiz sağlamaları önerisinde gündeme getirildi. 1 Haziran'da gerçekleşecek Lise Geçiş Sınavı'na girecek olan öğrencilerle bu sınavda görev alacak kişilerinde ücretsiz toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanmaları teklifi yapıldı.

Öğrenci ve sınavlara gireceklerle sınavların yapılacağı gün görevlendirilenlerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz seyahat etmeleri oy birliğiyle kabul edilip ilgili komisyonlara havale edilirken toplu ulaşımı kullanan herkesi ilgilendiren bir başka öneri daha gündeme getirildi.

RAMAZAN BAYRAMINDA DA ÜCRETİSİZ​

Öneriyi yine AK Parti grubu yaptı. Ramazan Bayramında halkın yapacağı dost ve mezarlık ziyaretine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek ve toplu taşıma araçlarını özendirmek amacıyla bayram süresince 4 Haziran 2019 saat 06.00'dan 6 Haziran 2019 tarihleri arasında saat 24.00'e kadar tüm toplu oluşum araçlarından ücretsiz yolculuk yapmaları teklifi de ele alındı.

SUDA BÜYÜK İNDİRİM

Ardından su faturalarında "hanede yaşayan kişi sayısını esas alan tarife modeline geçilmesi" önerisi sunuldu. AK Parti grubu tarafından sunulan teklifte, 'Hali hazırda uygulanan hane bazlı tarifeden kişinin günlük ihtiyacına göre kademe belirleyen ve birim fiyatında yüzde 40 indirim ön görülüyor.