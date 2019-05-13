Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.05.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 12:30

Son dakika: saldırısının failine 53 kez ağırlaştırılmış

operasyonuyla 'den getirilen saldırısının planlayıcılarından , 53 kez ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

Reyhanlı saldırısı davasında karar

operasyonuyla 'den getirilen saldırısının planlayıcılarından , 53 kez ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı

53 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Reyhanlı'daki bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak'ın da bulunduğu 9 kişi, 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik ise Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak 'ye getirilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Reyhanlı saldırısının failine 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri