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  • 13.05.2019 13:11
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 13:11

İzmit Marina'da korku dolu anlar! Denize atlayan kadını kurtarma anı güvenlik kamerasında...

İzmit'te, ismi öğrenilemeyen kadın, iskeleden denize atladı. İskelede demirli tur teknesinde bulunan görevli, denize atlayarak, kadını boğulmaktan kurtardı.


Olay, sabah saatlerinde, İzmit Marina'daki iskelede meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın, iskeleye gelerek, kenara oturduktan bir süre sonra denize atladı. Marinada bulunanlar ve tur teknesindeki kişiler, yardıma koşarak, bağırarak, çevredekilerden yardım istedi.



Bu sırada tur teknesinden çıkan görevli, hemen denize atlayıp, yüzerek, denizde çırpınan kadına ulaştı. İskelede bulunanlar ise can simidi attı. Kadın, iskeleye çıkarılırken, boğulmaktan kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadın, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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