Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş ve Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir ile trafik kazasında şehit düşen polis memurları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü'nün ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Tunceli ve Iğdır'da teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit düşen Altunkaş ve Özdemir ile Kırıkkale-Yerköy karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurları Ersin ve Taşköprü'nün ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziye dileklerini iletti.