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  • 13.05.2019 12:18
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 12:18

Başkan Erdoğan'dan ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan , teröristlerle çıkan çatışmalarda olan Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş ve Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir ile trafik kazasında şehit düşen polis memurları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü'nün ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan , teröristlerle çıkan çatışmalarda olan Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş ve Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir ile trafik kazasında şehit düşen polis memurları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü'nün ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Tunceli ve Iğdır'da teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit düşen Altunkaş ve Özdemir ile Kırıkkale-Yerköy karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurları Ersin ve Taşköprü'nün ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziye dileklerini iletti.

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