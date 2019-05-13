MHP Lideri Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için düğmeye bastı. Bahçeli parti teşkilatına talimat vererek, her seçmene ulaşılmasını, bir tek kişinin bile ihmal edilmemesini istedi. Bahçeli'nin talimatları şöyle:
İstanbul'daki 39 ilçenin parti teşkilatı üyeleri kapı kapı gezip Binali Yıldırım için oy istenecek.
31 Mart'ta İstanbul'da oy kullanmayan 1 milyon 700 bin seçmene muhtarlar ve dernekler yoluyla ulaşılacak.
Yıldırım'ın istihdamdan trafik sorununa kadar İstanbul için açıkladığı birçok proje vatandaşa tanıtılacak.
Nüfusu 100 bin ile 250 bin arasında olan kentlerin il başkanlarıyla ikinci bir 'hemşeri buluşması' yapılacak.
İstanbul 1,2. ve 3. bölge için MHP'nin başkanlık divanından üyeler görevlendirilecek.
BURAK ERDEM ÇELİK
İstanbul'daki 39 ilçenin parti teşkilatı üyeleri kapı kapı gezip Binali Yıldırım için oy istenecek.
31 Mart'ta İstanbul'da oy kullanmayan 1 milyon 700 bin seçmene muhtarlar ve dernekler yoluyla ulaşılacak.
Yıldırım'ın istihdamdan trafik sorununa kadar İstanbul için açıkladığı birçok proje vatandaşa tanıtılacak.
Nüfusu 100 bin ile 250 bin arasında olan kentlerin il başkanlarıyla ikinci bir 'hemşeri buluşması' yapılacak.
İstanbul 1,2. ve 3. bölge için MHP'nin başkanlık divanından üyeler görevlendirilecek.
BURAK ERDEM ÇELİK
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