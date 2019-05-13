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'nun lüks yattaki 'taziye ziyaretine' 'liler bile inanmadı

'nun lüks yattaki 1 saatlik sır randevusu, taziye ziyareti olarak açıklandı. 'liler bile inanmadı.



liderinin, 'daki sır yat gezisi hala aydınlanmadı. Yannina adlı teknenin sahibi Tivnikli ailesi, "Taziyeye geldi" açıklamasını yaptı. Partililer, şaştı kaldı:



Abdullah ​Tivnikli 6 Kasım 2018'de öldü. 6 ay sonra taziyeye mi gidilir? İstanbul seçimi iptal edilmiş, siyaset bu kadar karışmışken Kemal Bey kiminle görüştü? Açıklasın.



CHP Genel Başkanı ' Kemal 'na eşlik etti. Yatta ise Osman Bostan ve Tarık Çelenk'in bulunduğu iddia edildi.


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