CHP liderinin, İstanbul'daki sır yat gezisi hala aydınlanmadı. Yannina adlı teknenin sahibi Tivnikli ailesi, "Taziyeye geldi" açıklamasını yaptı. Partililer, şaştı kaldı:
Abdullah Tivnikli 6 Kasım 2018'de öldü. 6 ay sonra taziyeye mi gidilir? İstanbul seçimi iptal edilmiş, siyaset bu kadar karışmışken Kemal Bey kiminle görüştü? Açıklasın.
CHP Genel Başkanı ' Kemal Kılıçdaroğlu'na Gürsel Tekin eşlik etti. Yatta ise Osman Bostan ve Tarık Çelenk'in bulunduğu iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.