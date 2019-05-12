Taziye yatı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yat ziyareti gündemi salladı. Kılıçdaroğlu, 2 Mayıs'ta İstanbul Kalamış'ta demirli yata binip denize açıldı. Burada 1 saatlik görüşme yaptı. Sır görüşmenin ise Tivnikli ailesine ait 'Yannina' adlı yatta yapıldığı anlaşıldı. Kılıçdaroğlu yatta kiminle ve neden görüştüğünü sır gibi sakladı.
Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Tivnikli ailesi adına Ebubekir Tivnikli basın açıklaması yaptı: "Babam Abdullah Tivnikli, Kasım 2018'te vefat etmişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaret talebi bizlere ulaşmıştı. Araya 31 Mart yerel seçim yoğunluğunun girmesi nedeniyle taziye ziyareti ancak 2 Mayıs'ta gerçekleşti. Bu görüşme bir taziye ziyaretinden ibarettir. 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün bu görüşme ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu ziyarete yapılan yakıştırmalar gerçek dışıdır."
Kemal Kılıçdaroğlu, yata giderken görüntülendi.
Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Tivnikli ailesi adına Ebubekir Tivnikli basın açıklaması yaptı: "Babam Abdullah Tivnikli, Kasım 2018'te vefat etmişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaret talebi bizlere ulaşmıştı. Araya 31 Mart yerel seçim yoğunluğunun girmesi nedeniyle taziye ziyareti ancak 2 Mayıs'ta gerçekleşti. Bu görüşme bir taziye ziyaretinden ibarettir. 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün bu görüşme ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu ziyarete yapılan yakıştırmalar gerçek dışıdır."
Kemal Kılıçdaroğlu, yata giderken görüntülendi.
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