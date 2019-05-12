Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.05.2019 00:07
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 00:08

'dan, skandal paylaşımda bulunan gazeteci 'e tepki

Başkanı , “ ile ilgili bir haber yazarken lütfen görüşlerinizin hepsini 'olağan şüpheliler'den almayın” dedi.

Altun'dan skandal paylaşımda bulunan gazeteciye tepki

Başkanı , bir gazetecinin Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanan Bekir Gezer'le ilgili yazdıklarına cevaben Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'le twitter mesajlaşmasında, "İki üniversite diploması olmasına,1997'den beri kamuda çalışmasına ve birçok üst düzey pozisyonda görev yapmış olmasına rağmen bu yaygara koparılıyor.

Gazeteci, bu kişinin ile bağlantısı bulunması gerektiğini düşünmesi nedeniyle söz konusu pozisyon için gerekli niteliklere sahip olmadığını varsayıyor. Kendisi, bazı bakanlıkların belirli bir özgeçmişe sahip kamu çalışanlarına niteliklerine bakılmaksızın kapalı olması gerektiğini mi söylüyor?

Bunun Avrupa standartlarına göre de tam anlamıyla kabul edilemez olduğuna siz de katılmaz mısınız? Tüm gazetecilere ve yorumculara sesleniyorum: bir daha ile ilgili bir haber yazarken lütfen görüşlerinizin hepsini 'olağan şüpheliler'den almayın. Bu görüşlerin, bu örnekte de olduğu gibi açıkça ayrımcı olmasa bile büyük ihtimalle kusurlu ve taraflı olacağını göz önünde bulundurun" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFahrettin Altun'dan, skandal paylaşımda bulunan gazeteci Cansu Çamlıbel'e tepki
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri