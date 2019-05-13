Firari FETÖ üyeleri sahte kimlikle yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün hücre evi olarak kullandığı tespit edilen adrese operasyon yaptı.
Operasyonda, İstanbul, Ankara ve Aydın'daki soruşturmalarda haklarında yakalama kararı bulunan Ş.Y, E.Y, C.Y. ile T.Y. gözaltına alındı. Adresteki aramada, şüpheliler için hazırlanmış sahte kimlikler ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu. Zanlılar, işlemleri için il emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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