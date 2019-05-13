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  • 13.05.2019 13:32
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 13:32

Firari üyeleri sahte kimlikle yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hücre evine gerçekleştirilen operasyonda firari 4 şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Firari FETÖ üyeleri sahte kimlikle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün hücre evi olarak kullandığı tespit edilen adrese operasyon yaptı.

Operasyonda, , ve Aydın'daki soruşturmalarda haklarında yakalama kararı bulunan Ş.Y, E.Y, C.Y. ile T.Y. gözaltına alındı. Adresteki aramada, şüpheliler için hazırlanmış sahte kimlikler ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu. Zanlılar, işlemleri için il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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