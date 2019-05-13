Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimleri sonrası astırdığı afişlerin gerçek yüzü ortaya çıktı. İmamoğlu'nun seçim sonrası hazırlattığı "16 milyon kazandı" başlıklı teşekkür posterinde yer alan şahısların da çalıntı olduğu saptandı. Sözde halkın her kesimini arkasına alarak başkan seçildiği imajını çizmeye çalışan İmamoğlu'nun posterinde bulunan sakallı takkeli şahsın, bira reklam çekimlerinde oynayan yabancı bir kişi olduğunu belgeleyen fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafa eklenen kişiye takkenin de montajlandığı ve bu şekilde muhafazakar kesime karşı algı yapılmaya çalışıldığı anlaşıldı. Ayrıca fotoğrafta yer alan başörtülü kadın da yabancı çıktı. Reklam çekimi yüzü olan kadının fotoğrafının da kesilerek reklam afişine eklendiği görüldü.
Afişteki takkeli adamın bira bardaklı resmi ortaya çıktı. Sosyal medya bu skandalla çalkalandı.
Afişteki takkeli adamın bira bardaklı resmi ortaya çıktı. Sosyal medya bu skandalla çalkalandı.
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