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'nun posterindeki takke düştü bira göründü

yine yalana sarıldı. ’nun için hazırlattığı afişlerdeki takkeli adam yabancı çıktı. Üstelik gerçek fotoğrafta elinde bira bardağı vardı.

Takke düştü bira göründü
Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'nun 31 Mart leri sonrası astırdığı afişlerin gerçek yüzü ortaya çıktı. 'nun seçim sonrası hazırlattığı "16 milyon kazandı" başlıklı teşekkür posterinde yer alan şahısların da çalıntı olduğu saptandı. Sözde halkın her kesimini arkasına alarak başkan seçildiği imajını çizmeye çalışan İmamoğlu'nun posterinde bulunan sakallı takkeli şahsın, bira reklam çekimlerinde oynayan yabancı bir kişi olduğunu belgeleyen fotoğraflar da yayıldı. Fotoğrafa eklenen kişiye takkenin de montajlandığı ve bu şekilde muhafazakar kesime karşı algı yapılmaya çalışıldığı anlaşıldı. Ayrıca fotoğrafta yer alan başörtülü kadın da yabancı çıktı. Reklam çekimi yüzü olan kadının fotoğrafının da kesilerek reklam afişine eklendiği görüldü.




Afişteki takkeli adamın bira bardaklı resmi ortaya çıktı. Sosyal medya bu skandalla çalkalandı.

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