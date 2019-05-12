Son dakika: Balıkesir, Bursa, Manisa ve İzmir'de deprem mi oldu? AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Manisa'da 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Peki, Balıkesir, Bursa, Manisa ve İzmir'de deprem mi oldu? İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddeti 4.5 olarak açıkladı. İŞTE DEPREME EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ MANİSA - KIRKAĞAÇ - KOCAİSKAN - 3.35

BALIKESİR - BALIKESİR - KOZDERE GÜVEM 3.44

BALIKESİR - SAVAŞTEPE - YAZÖREN 3.86

MANİSA - KIRKAĞAÇ - GÖKÇUKUR 3.95

MANİSA - KIRKAĞAÇ - FIRDANLAR 4.43 TÜM MANŞETLER