Son dakika: Balıkesir, Bursa, Manisa ve İzmir'de deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddeti 4.5 olarak açıkladı.
İŞTE DEPREME EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ
MANİSA - KIRKAĞAÇ - KOCAİSKAN - 3.35
BALIKESİR - BALIKESİR - KOZDERE GÜVEM 3.44
BALIKESİR - SAVAŞTEPE - YAZÖREN 3.86
MANİSA - KIRKAĞAÇ - GÖKÇUKUR 3.95
MANİSA - KIRKAĞAÇ - FIRDANLAR 4.43
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