Oruç tutmayan ne kadar para verecek? Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olan fitre rakamları Diyanet tarafından belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasında 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu açıkladı.

KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?

– Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,

– Oğul, oğlan çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,

– Müslüman olmayanlara,

– Karı-koca birbirlerine zekât veremez.

GEÇEN YIL FİTRE NE KADARDI?

2011 yılında: 7.5 TL

2012 yılında: 8,5 TL

2013 yılında: 9.5 TL

2014 yılında: 10 TL

2015 yılında: 11.5 TL

2016 yılında: 15 TL

2017 yılında: 16 TL

2018 yılında: 19 TL

FİTRE NEDİR?

"Fıtr" kelimesi sözlükte "orucu açmak", aynı kökten fıtrat kelimesi ise "yaratılış" anlamına gelir. "Fıtır sadakası", Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükran ifadesi olarak fakirlere yapılan bir yardımdır.

Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez. Fitre fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir.