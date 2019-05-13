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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 12:11

Başkan Erdoğan, Tarabya'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Başkan , Tarabya'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, çıkışta kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından Huber Köşkü'ne gitmek üzere Taksim'den ayrılan Erdoğan, Yeniköy Tarabya Caddesi'nde aracını durdurdu.

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