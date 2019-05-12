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  • 12.05.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 09:47

Arnavutköy'deki vahşetin arkasından miras çıktı!

’da babasından kalan mirası paylaşamayan İsmail T., kardeşi T.’yi öldürdü. Delilleri yok etmek için kardeşinin cesedinin de içinde olduğu aracı ateşe veren zanlı yakalandı. Araçta yanmış tapu örnekleri çıktı.

Vahşetin arkasından miras çıktı!

'de içerisinde bir kişinin bulunduğu arabanın yakılması olayının perde arkasından miras i çıktı. Olay, önceki gün Arnavutköy'de meydana geldi. Yassı Ören yolundan geçen vatandaşlar, İstanbul İl Komutanlığı'na bir kişinin bir aracı yakarak kaçtığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Otomobilin içinde yanmış halde bir ceset bulundu. Ceset, kimliği tespit edilmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayla ilgili İstanbul Polisi de inceleme başlattı.



Yapılan ilk tespitlere ve iddialara göre, olayın ardından kaçan katil zanlısı bir başka noktada öldürdüğü kardeşi T.'nin cesedini arabayla birlikte Arnavutköy'deki olay yerine getirdi. Delilleri yok etmek için cesedi araçla birlikte yaktı. İddialara göre; yakılan arabanın GPS kayıtları incelendi. Katil zanlısı İsmail T.'nin aracının olay öncesinde Behzat T.'nin adresine gittiği, bir müddet burada kaldığı ve ardından yakıldığı noktaya getirildiği tespit edildi.



ARAZİYİ PAYLAŞAMADILAR
İsmail T. ile kardeşi Behzat T.'nin babalarından kalan 'daki arazi ve mallar yüzünden sık sık tartıştığı öğrenildi. İsmail T.'nin bu yüzden cinayeti işlediği değerlendiriyor. Olay yerinde söndürülen araçta bulunan ve kısmen yanarak zarar görmüş bazı evraklar ve tapu örnekleri de incelemeye alındı. Katil zanlısı ağabey İsmail T. gözaltına alındı.

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