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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 01:49

Son dakika: Kırkağaç'ta ! Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'da 4.3 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Manisa'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 01.24'te Kırkağaç merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddeti 4.5 olarak açıkladı.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ

MANİSA - KIRKAĞAÇ - KOCAİSKAN - 3.35
BALIKESİR - BALIKESİR - KOZDERE GÜVEM 3.44
BALIKESİR - SAVAŞTEPE - YAZÖREN 3.86
MANİSA - KIRKAĞAÇ - GÖKÇUKUR 3.95
MANİSA - KIRKAĞAÇ - FIRDANLAR 4.43

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