Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 01.24'te Manisa Kırkağaç merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddeti 4.5 olarak açıkladı.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ
MANİSA - KIRKAĞAÇ - KOCAİSKAN - 3.35
BALIKESİR - BALIKESİR - KOZDERE GÜVEM 3.44
BALIKESİR - SAVAŞTEPE - YAZÖREN 3.86
MANİSA - KIRKAĞAÇ - GÖKÇUKUR 3.95
MANİSA - KIRKAĞAÇ - FIRDANLAR 4.43
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