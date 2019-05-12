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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 01:03

Başkan Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

Başkan , Tarabya'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan aracını durdurdu ve...

'nın ardından Huber Köşkü'ne gitmek üzere Taksim'den ayrılan Erdoğan, Yeniköy Tarabya Caddesi'nde aracını durdurdu.

Buradaki bir kafeye giren Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, kafede yaklaşık bir saat kaldı. Başkan Erdoğan, çıkışta kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da eşlik etti.

Bakan Albayrak da sosyal medya hesabı üzerinden bu paylaşımı yaptı.

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