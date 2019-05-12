İşte Cansu Çamlıbel'in skandal paylaşımının söylem analizi

İşte, Fikriyet Yazarı Yusuf Özkır'ın 'Ayrımcılık ve ötekileştirme hastalığı' yazısının tamamı:

Gazeteci Cansu Çamlıbel 11 Mayıs'ta Twitter hesabından aşağıdaki mesajı paylaştı. Mesajda birden fazla kutuplaştırıcı ve ayrımcılık içeren öğe bulunuyor. Metnin söylem analizi madde madde yapıldığında karşı karşıya kalınan tablo daha net şekilde anlaşılacaktır.

PARTİSİNE GÖRE MEMURLARI AYIRMAK

1- Mesajda yer alan "AKP bürokratı" ifadesi AK Parti döneminde ataması yapılan bütün kamu görevlilerini töhmet altında bırakıyor. Fırsat olduğunda yapılacak bir CADI AVININ ön işareti gibi. Bu yüzden AK Parti döneminde ataması yapılan tüm kamu görevlilerinin bu mesaja uzun uzun bakması ve bu zihniyetin çözümlemesini yapması gerekir. Ataması yapılan kamu görevlilerini MHP'li, AK Parti'li, Vatan Parti'li, Saadet Parti'li, CHP'li veya başka bir partili olarak kategorize ederek ayrımcılık yapmak bir gazetecinin işi mi? Ne zamandan beri bu alışkanlık başladı? Gazeteci olanı aktarır. Bu türden ayrımcılık kokan sıfatlardan kaçınır. Yapılan şey tipik bir kutuplaştırma örneğidir.

2- "AKP Bürokratı" ifadesi AK Parti'yi gayrimeşru gösterebilme çabasının bir ürünü.

Halbuki ülkeyi AK Parti yönetiyor. Bir atama yapılacaksa bunu başkasının yapma ihtimali zaten hukuken yok. Bu mesaja karşı AK Parti kurumsal olarak tavır almalıdır.

LİSE MEZUNİYET DURUMUNA GÖRE AYRIMCILIK

3- Metinde geçen "İmam Hatipli Bekir Gezer" ifadesi ise bu kez mezun olduğu lisesine göre ilgili bürokratı ayrımcılığa tabi tutuyor. Gazeteci normal şartlarda böyle bir bilgiyi ön ek olarak değil sadece özgeçmişini aktarırken verebilir. Ne zamandan beri gazeteciler bürokratları mezun olduğu lisesine göre ayırmaya başladı.

İHL iltisaklı tüm SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI bu konuda ayrı ayrı basın açıklaması yaparak ayrımcı tavrı kınamalıdır.

GAZETECİLİK İLKELERİNE AYKIRILIK

4- Mesleki açıdan kötü bir örnek. Çünkü gazetecilere insanları lisesine ve partisine göre ayırmayı ve buna göre muameleye tabi tutmayı salık veriyor. Bu yüzyılda böyle bir anlayışın hala var olduğunu bilmek ürkütücüdür. Arzu eden ister Türkiye'de yayınlanan isterse küresel ölçekte yayınlanan basın meslek ilkelerindeki ayrımcılık maddesine bakabilir.

Dolayısıyla Türkiye'de gazetecilik alanıyla iltisaklı meslek örgütleri, gazeteciliği asla olmaması gereken AYRIMCILIK tavrıyla yan yana getirdiği için, bu tavrı hak ettiği şekilde eleştirmelidir.

LİYAKAT İÇİN DAHA NE OLSUN

5- Ataması yapılan ilgili bürokratın CV'si liyakat esasları bakımından incelendiğinde olabildiğince yeterli görülüyor. Hatta hem eğitim açısından hem mesleki tecrübe bakımından daha fazlasına sahip. Buna rağmen sadece Dışişleri Bakanlığı içinden yapılan bir atama olmadığı için bu türden cümlelerin bir araya getirilmesi art niyetten başka bir şey değildir. Nedir Dışişleri Bakanlığı? Kapalı devre çalışan ve sadece içerden yapılan atamalarla yoluna devam eden dar bir yapı mı?

Disiplinlerarasılığın ve çoklu okuma yapılabilme gerekliliğinin böylesine revaçta olduğu küresel bir düzlemde kapalı devre kalmak dünyaya gözünü kapamakla eş değerdir.

Sonuçta mesajın içeriği bilinçli bir şekilde tasarlanmış ve paylaşılmış. Kendi bağlamında hedefleri olan bir bütünden oluşuyor. Arka planı ve uzun vadeli hesapları olduğu yönünde izlenim barındırıyor. Buna rağmen içerdiği AYRIMCILIK dozu, mızrak çuvala sığmıyor atasözümüzle birebir uyuşan tonlamaya sahip.

Bu yüzden Cansu Çamlıbel özür dilemelidir. Hem meslektaşlarından, hem gazetecilerden, hem İHL camiasından hem de AK Parti'den.