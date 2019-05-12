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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 23:25

’dan şehit ailesine ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 1992 yılında şehit olan 'ın ailesini ziyaret ederek, şehidin annesinin 'nü kutladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 1992 yılında Iğdır'da şehit düşen Mustafa Bayar'ın Beyoğlu ilçesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti.

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