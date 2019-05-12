AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 1992 yılında Iğdır'da şehit düşen Mustafa Bayar'ın Beyoğlu ilçesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 1992 yılında Iğdır'da şehit düşen Mustafa Bayar'ın Beyoğlu ilçesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti.
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