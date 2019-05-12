Dolmabahçe Tünel'i Beşiktaş istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Tünel kaza nedeniyle Beşiktaş istikametinde ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Dolmabahçe Tünel'i Beşiktaş istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Tünel kaza nedeniyle Beşiktaş istikametinde ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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