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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 18:21

'na nın dosyalarını kopyalatmayan Başkanı: Canımı veririm verileri kopyalatmam

'na 'un sının dosyalarını kopyalatmayan Başkanı açıklamalarda bulundu. Kozmik odayı savunacağını ifade eden Karabulut, "Canımı veririm, verileri kopyalatmam" dedi.

Veri kopyalama skandalında son perde!

Şaibeli seçim sonucu 17 Nisan'da mazbatayı alan adayı , ilk iş olarak 'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve 'un tüm sırlarının bulunduğu verilerin kopyalanması talimatını vermiş, İstanbul'un sına girilmesini istemişti.

19 Nisan'da İstanbul 4. İstanbul'un sırlarının İmamoğlu tarafından ele geçirilip, başka kişiler ya da kurumlarla paylaşılmasını engellemek için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Arada geçen 48 saatte ise 15 Temmuz'daki gibi bir mücadele yaşandı.

ŞİFREYİ DEĞİŞTİRDİ
Ekrem İmamoğlu'nun tarafından gelen başında CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Uzmanı Melih Geçek'in bulunduğu ekip, verileri kopyalamak üzere Başkanlığı'na geldi. Söz konusu ekip, İstanbul'un sırlarının yer aldığı bilgileri kopyalamak için Bilgi İşlem Daire Başkanı 'tan serverların şifresini talep etti. Ancak Karabulut, buna izin vermedi, direndi.

Karabulut, İmamoğlu'nun talimatının hemen ardından İstanbul'un kozmik odasını korumak için sorumluluk alarak serverın şifresini değiştirdi. Şifrenin sızmaması, İstanbul'un sırlarının başkasının eline geçmemesi içinde şifreyi kimse ile paylaşmadı.

"BENİ GÖREVDEN ALABİLİRSİNİZ"
Diriliş Postası'nın haberine göre; CHP'li Geçek'in bulunduğu ekip veri kopyalama konusunda ısrarını sürdürünce Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un, şu sözleri sarf ettiği öğrenildi:

"Şifreyi sadece ben biliyorum. kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem.'' Olayın tanıklarının aktardığına göre Karabulut, ruhsatlı tabancasını göstererek, gerekirse kendisini vuracağını ama yine de verileri kopyalatmayacağını vurguladı.

Veri kopyalamaya izin vermeyen Daire Başkanı Karabulut, İmamoğlu'nun operasyon ekibine 'nde günlük rutin işlerin evraklarının bulunduğu ''Daysis'' sistemine giriş yapabileceklerini belirtti.

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