Şaibeli seçim sonucu 17 Nisan'da mazbatayı alan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ilk iş olarak MİT'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve İstanbul'un tüm sırlarının bulunduğu verilerin kopyalanması talimatını vermiş, İstanbul'un kozmik odasına girilmesini istemişti.

19 Nisan'da İstanbul 4. İdare Mahkemesi İstanbul'un sırlarının İmamoğlu tarafından ele geçirilip, başka kişiler ya da kurumlarla paylaşılmasını engellemek için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Arada geçen 48 saatte ise 15 Temmuz'daki gibi bir mücadele yaşandı.

ŞİFREYİ DEĞİŞTİRDİ

Ekrem İmamoğlu'nun tarafından gelen başında CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Uzmanı Melih Geçek'in bulunduğu ekip, verileri kopyalamak üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na geldi. Söz konusu ekip, İstanbul'un sırlarının yer aldığı bilgileri kopyalamak için Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'tan serverların şifresini talep etti. Ancak Karabulut, buna izin vermedi, direndi.

Karabulut, İmamoğlu'nun talimatının hemen ardından İstanbul'un kozmik odasını korumak için sorumluluk alarak serverın şifresini değiştirdi. Şifrenin sızmaması, İstanbul'un sırlarının başkasının eline geçmemesi içinde şifreyi kimse ile paylaşmadı.

"BENİ GÖREVDEN ALABİLİRSİNİZ"

Diriliş Postası'nın haberine göre; CHP'li Geçek'in bulunduğu ekip veri kopyalama konusunda ısrarını sürdürünce İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un, şu sözleri sarf ettiği öğrenildi:

"Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem.'' Olayın tanıklarının aktardığına göre Karabulut, ruhsatlı tabancasını göstererek, gerekirse kendisini vuracağını ama yine de verileri kopyalatmayacağını vurguladı.

Veri kopyalamaya izin vermeyen Daire Başkanı Karabulut, İmamoğlu'nun operasyon ekibine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde günlük rutin işlerin evraklarının bulunduğu ''Daysis'' sistemine giriş yapabileceklerini belirtti.