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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 17:01

"Çünkü Çaldılar" etiketine sosyal medyada dev destek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'ın "İstanbul'daki seçimler neden iptal oldu?" sorusuna, "Çünkü çaldılar" şeklinde cevap vermesi sonrası sosyal medyada başlayan akım artarak devam ediyor. Twitterda oluşturulan #ÇünküÇaldılar etiketine yüz binlerce destek geldi.

Çünkü Çaldılar etiketine sosyal medyada dev destek

31 Mart yerel seçimlerinde sandıklardaki usulsüzlüğün ortaya çıkmasıyla yapılan itirazları YSK değerlendirdi ve seçimlerin tekrarı yönünde karar verdi. Oy hırsızlığının deşifre olması sonrası CHP'deki telaş yerini baskı ve tehdit diline bırakmıştı.

DESTEK YAĞIYOR
Seçimin ilk gününde itibaren nihai kararı verecek olan YSK'dır diyen , önceki gün vatandaşlarla buluşması esnasında "İstanbul'daki seçimler neden iptal oldu?" sorusuna, "Çok basit. Çünkü çaldılar" diye yanıtladı. Yıldırım'ın bu cevabı sosyal medyayı salladı ve yeni bir akım başlattı. Binlerce kişi sosyal medya hesabı Twitter'dan 'çünkü çaldılar' hashtagiyle paylaşımda bulundu.

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