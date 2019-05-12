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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 18:49

24 ölümlü nın yıldönümünde yine kaza: 2 ölü

Muğla- karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen trafik sında 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

2017 yılında Anneler Günü etkinliği için İzmir'den Marmaris'e giderken 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın yıldönümünde kazanın yaşandığı Sakartepe rampasındaki bu defa iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Sakartepe rampasından Ortaca'ya hareket halinde olan Abdullah Kul yönetimindeki 48 ABB 337 oto kurtarma aracı, Akyaka kavşağında gelişteki son viraja geldiğinde freninin patladığı öğrenildi. Sürücü önünde seyir halinde olan tıra çarpmamak için virajdaki kum yığınlarına çıkarak 100 metrelik uçuruma uçtu.

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