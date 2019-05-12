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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 19:20

Hasta yakını profesörün odasını kundakladı

Önceki gün Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. ’ın odası bir hasta yakını tarafından kundaklandı. da can kaybı yaşanmazken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen hasta yakını gözaltına alındı.

Hasta yakını dehşet saçtı!

Cumayı Cumartesiye bağlayan gecenin ilk saatlerinde Kliniğinden dumanların çıkması ile durum hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastanedeki nöbetçi ekipler a ilk müdahaleyi yaparken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenme ihtimali olan bölgelerde gerekli tedbirler alınırken, yangına müdahale eden bir hastane personeli dumandan kısmen etkilendi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından yangının kundaklanma sonucu çıktığını belirledi. Prof. Dr. 'ın odasına yönelik kundaklama olayını gerçekleştiren hasta yakını polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından bugün açıklama yapan Rektörü Prof. Dr. Ahmet , yangının poliklinik ve öğretim üyesi odalarının olduğu bölgede gece yarısı yaşanması nedeniyle, hastanenin işleyişini etkilemediğini belirtti.

Yangın sonrası Prof. Dr. Çağatay'ın odasının tamamen kullanılamaz duruma geldiğini belirten Kızılay, "Diğer hocalarımızın odaları hafif etkilenmiş, 9 hocamızın odası geçici olarak taşınmıştır. Hasar tespitinin arkasından tadilat başlamıştır. Güvenlik kamerası görüntüleri eş zamanlı incelenmiş ve emniyet görevlileri ile paylaşılarak olayın faili tespit edilmiş ve suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın faili ertesi gün gözaltına alınmıştır" dedi.

Olayı yakından takip ettiklerini kaydeden Kızılay, "Hastalarına gecesini gündüzünü veren, fedakarca çalışan değerli hocamız Prof. Dr. S. Çağatay Önal'a bir kez de buradan geçmiş olsun diyorum. Yaşanılan bu olay şiddetin ötesinde bir durum olup, hepimizin üzerinde düşünmesini ve sağlıkta şiddetin önlenmesine çare aranmasını elzem kılmaktadır. Yangın anından itibaren bizzat sahada takip ettiğim bu elim olayın ucuz atlatılmasında başhekimimiz ve tüm çalışma arkadaşlarıma, Malatya itfaiyesi ve emniyet görevlilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan olayın duyulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Rektör Kızılay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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