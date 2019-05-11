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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 00:58

“Her şey güzel olacak” isimli projenin fikir babası 'cü çıktı!

'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının fikir babası 'cü çıktı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun, yıllar önce FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de katıldığı bir programda ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda sıkça "Her şey çok güzel olacak" sloganını kullanması sloganın fikir babası olduğunu ortaya çıkardı.



Firari 'cü , sosyal medyada paylaştığı son mesajında yönetimine mesaj göndererek, belediyelerin "kazanılmasında" kendilerinin payı olduğunu söylemişti. FETÖ'cü Uslu'nun yıllar önce FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de katıldığı bir programda ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda sıkça "Her şey çok güzel olacak" sloganını kullanması sloganın fikir babası olduğunu ortaya çıkardı.​

BAHÇELİ DİLE GETİRMİŞTİ
Bahçeli, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

''HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' DİYEN FETÖ'CÜLER, PKK'LILAR VAR''
''2014-2013 yıllarında Emre Uslu denen bir kişinin sloganı bu. Şimdi bunu herkes kullanıyor. Bir de bütünleşenler var. Kimler var mesela? Güroymak'a giderken orada Norşin olarak isim değişikliğini ifade ederken 'Her şey çok güzel olacak' diyen bir eski cumhurbaşkanı var, FETÖ'cüler, PKK'lılar var. Slogan çok yanlış.''

İMAMOĞLU'NDAN FETÖ SLOGANI

İşte CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ sloganı kullandığının kanıtı...

26 Aralık 2014: FETÖ elabaşı Gülen



7 Ocak 2014: FETÖ'cü kaçak Emre Uslu



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