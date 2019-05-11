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  • Son Güncelleme: 11.05.2019 09:51

7 kez önerge sundu ama e izin vermedi!

, Belediyesi’ne ait kurumlarda e izin vermiyor. li Meclis üyeleri 2014-2019 arasında Evlendirme Dairesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi’ne ait ek binalarda mescit olmadığını belirterek 7 kez önerge sundu. Ancak CHP yönetimi adım atmadı.

CHP mescide izin vermedi

'li belediyelerin din ve vicdan hürriyeti konusundaki 'olağanüstü hassasiyetini' Belediyesi çok iyi özetliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, 30 yıldır CHP'nin yönettiği Kadıköy'de belediyeye bağlı belli başlı kurumlarda bir tek bulunmuyor. Kadıköy Evlendirme Dairesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi'ne ait ek binaların hiçbirinde mescid yok. Kadıköy Belediye Meclisi'nde görev yapan 'li meclis üyeleri 2014-2019 yılları arasında bu konunun çözümü için 4 kez sözlü, 3 defa da yazılı önerge sundu.

CHP HİÇ BİR ADIM ATMADI
Önergelerde, 'Kadıköylülerin Anayasal hakları olan din ve vicdan hürriyetleri gereği özgürce ibadet edebilmeleri için' çeşitli binaların içerisine mescid açılması istendi. Ancak CHP yönetimi, bu teklifler karşısında hiçbir adım atmadı.

AK Parti'li eski Kadıköy ve İBB Meclis Üyesi Ömer Şahan, hizmet binalarında mescid olmadığı için ibadethane açmak amacıyla Kadıköy Belediye Meclisi'ne defalarca önerge verdiklerini, ancak 5 yıldır hiçbir adım atılmadığını anlattı. Şahan, "Talepler her defasında reddedildi. Tüm ısrar ve çabalarımıza rağmen talep ettiğimiz noktalara mescid yapılmadı. Vatandaşın ibadet hakkını kısıtlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

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