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  • 11.05.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 10:44

yapan lere havadan yağdı

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca başkentte trafik kurallarına uymayan lerin tespiti için havadan denetimde bulunuldu. Kurallara uymayanlar havadan gelen uyarıyla kontrol noktalarında durduruldu. Yer ekiplerince, yaptığı tespit edilen sürücülere kesildi.

Sürücüler dikkat! Havadan ceza yağdı

Ankara-Konya yolunda helikopterle yapılan havadan trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği tespit edilen lere i işlem uygulandı.

Havadan denetimde Ankara-Konya kara yolunda emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, seyir halinde telefonla konuşan sürücüler ve uygunsuz halde yük taşıyan TIR'lar, helikopterdeki trafik polisi tarafından yer ekibine bildirildi. Bu sürücüler, havadan gelen uyarıyla kontrol noktalarında durduruldu. Yer ekiplerince, yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.



Emniyet yetkilileri, polis helikopterlerinin, trafik denetimi ve kontrollerin yanı sıra toplumsal olaylar ve gösterilerin izlenmesi, terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele, suç işlemesi muhtemel kişilerin takibinde de yer birimleriyle eş zamanlı olarak görev yaptığını bildirdi.

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