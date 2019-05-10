Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 21.01'de Muğla'nın Ula ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği Kandilli Rasathanesi tarafından 5 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.10 21:01:05 37.1307 28.5142 5.0 -.- 3.3 3.3 GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2019.05.10 19:53:11 39.0077 26.0457 5.8 -.- 3.0 3.1 EGE DENIZI İlksel

2019.05.10 19:21:47 37.0345 34.4763 5.4 -.- 2.2 -.- HOROZLU-TOROSLAR (MERSIN) İlksel

2019.05.10 18:23:24 38.7433 38.1492 5.1 -.- 2.0 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2019.05.10 17:20:47 40.4632 30.3463 0.0 -.- 1.4 -.- IHSANIYE-GEYVE (SAKARYA) İlksel

2019.05.10 17:12:45 40.5633 28.3517 4.9 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.05.10 16:27:56 39.4975 28.7540 5.3 -.- 2.4 -.- AZIZIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2019.05.10 16:07:23 40.0718 25.8457 5.5 -.- 1.4 -.- DEREKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2019.05.10 16:03:04 39.0397 26.0832 5.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.05.10 15:46:01 39.1418 41.2228 5.6 -.- 1.9 -.- BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2019.05.10 14:46:22 38.4832 27.0473 5.1 -.- 2.6 -.- CIGLI (IZMIR) İlksel

2019.05.10 14:43:38 38.4648 26.9308 5.0 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.05.10 14:42:52 38.4922 27.0618 7.6 -.- 2.8 -.- CIGLI (IZMIR) İlksel

2019.05.10 14:30:46 35.8592 30.4865 20.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel