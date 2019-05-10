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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 21:47

Son dakika: Ula'da deprem! son depremler...

'nın Ula ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Muğla Gölcük'te deprem!

'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 21.01'de 'nın Ula ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği Kandilli Rasathanesi tarafından 5 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.10 21:01:05 37.1307 28.5142 5.0 -.- 3.3 3.3 GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.10 19:53:11 39.0077 26.0457 5.8 -.- 3.0 3.1 EGE DENIZI İlksel
2019.05.10 19:21:47 37.0345 34.4763 5.4 -.- 2.2 -.- HOROZLU-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2019.05.10 18:23:24 38.7433 38.1492 5.1 -.- 2.0 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.05.10 17:20:47 40.4632 30.3463 0.0 -.- 1.4 -.- IHSANIYE-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2019.05.10 17:12:45 40.5633 28.3517 4.9 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.05.10 16:27:56 39.4975 28.7540 5.3 -.- 2.4 -.- AZIZIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.05.10 16:07:23 40.0718 25.8457 5.5 -.- 1.4 -.- DEREKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2019.05.10 16:03:04 39.0397 26.0832 5.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.10 15:46:01 39.1418 41.2228 5.6 -.- 1.9 -.- BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2019.05.10 14:46:22 38.4832 27.0473 5.1 -.- 2.6 -.- CIGLI (IZMIR) İlksel
2019.05.10 14:43:38 38.4648 26.9308 5.0 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.10 14:42:52 38.4922 27.0618 7.6 -.- 2.8 -.- CIGLI (IZMIR) İlksel
2019.05.10 14:30:46 35.8592 30.4865 20.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

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