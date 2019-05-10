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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 15:39

Son dakika: Tunus'ta faciası | Çok sayıda ölü var...

Tunus'ta devletin resmi haber ajansı, açıklarında en az 70 in boğularak yaşamını yitirdiği ve 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

Akdeniz'de göçmen faciası! Çok sayıda ölü var...

Tunus resmi haber ajansı, bir teknesinin 'de suya gömüldüğünü bildiriyor. Faciada en az 70 göçmen yaşamını yitirdi. Habere göre, yalnızca 16 göçmen kıyıya sağ salim çıkarılabildi.

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