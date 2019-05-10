Tunus resmi haber ajansı, bir göçmen teknesinin Akdeniz'de suya gömüldüğünü bildiriyor. Faciada en az 70 göçmen yaşamını yitirdi. Habere göre, yalnızca 16 göçmen kıyıya sağ salim çıkarılabildi.
Son dakika: Tunus'ta göçmen faciası | Çok sayıda ölü var...
Tunus'ta devletin resmi haber ajansı, Akdeniz açıklarında en az 70 göçmenin boğularak yaşamını yitirdiği ve 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.
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