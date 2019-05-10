Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.05.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 09:57

Seçmen kaydı sorgulama 2019: seçmen kaydı kontrol

31 Mart 2019 yerel lerine artık sayılı saatler kaldı. Vatandaşlar oy kullanma yerlerini merak ediyor. Son olarak seçmen listeleri muhtarlıklara asılmıştı ancak daha sonra seçmen listeleri indirilmişti.

Seçmen kaydı sorgulama 2019: YSK seçmen kaydı kontrol

leri 23 Haziran Pazar günü yapılacak. Vatandaşlar oy kullanma yeri sorgulama ve ? Gibi soruları oldukça merak ediyor. Seçmenler, 'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını yapabilecekler.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2019

YSK seçmen kaydı sorgulama için üç yol var;

1-) Nerede Oy Kullanacağım adresinden,

2-) Mobil cihazınıza indireceğiniz "Seçmen Sorgulama" uygulamasından,

3-) e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz.

Seçmen bilgi kâğıdı ne zaman gönderilmektedir?

Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET İLE SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı aracılığıyla seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

e-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ aracılığıyla giriş yapın.Açılan sayfada T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgilerinizi girin. Daha sonra arama satırına "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazın ve ilk sayfaya tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda yurt içi seçmen kütüğü bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSeçmen kaydı sorgulama 2019: YSK seçmen kaydı kontrol
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri