Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Biri mavi, diğeri turuncu kategoride yer alan iki terörist öldürüldü

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Operasyonda, teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği anlatılan açıklamada, "Bu operasyonda 2 kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmış olup ayakta tedavileri yapılmıştır. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten biri Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin ödülle Mavi Kategoride yer alan sözde Doğu Cephe Sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya, bir diğeri ise 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Doğu İl Merkez Sorumlusu Baran kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edilmiştir" denildi .