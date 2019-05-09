Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan, İdlib'deki saldırıların durdurulmasını istedi. Bunun üzerine Lavrov, İdlib'de bu sabah saldırıların durdurulduğu bilgisini iletti.
Son günlerde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği yoğun saldırılar bugün hız kesmişti.
Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki Astana sürecinde gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'de rejim ve destekçilerinin son haftalarda artan saldılarında binlerce kişi yerlerinden oldu..
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