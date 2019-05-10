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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 09:45

Son dakika: ’de kamyonet alev alev yandı

’de sebze ve meyve yüklü kamyonet otoyolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 06:00 sıralarında Otoyolu istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TJR 72 plakalı kamyonet TEM istikametinde seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Sürücüsü aracı durdurup kendisini son anda dışarı atarken, motor kısmında başlayan yanma kısa sürede tüm aracı sardı.



Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde yanan kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İÇERİSİNDE SEBZE VE MEYVELER BOŞALTILDI
'da bulunan sebze ve meyve Hali'nden sabah erken saatlerde yüklenerek yola çıkan kamyonet, TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenler mevkiinde aniden yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen kamyonetin kasasında meyve ve sebzeler boşaltılarak olay yerine çağrılan başka bir kamyonete yüklendi.

da can kaybı yaşanmazken, kamyonette maddi hasar oluştu.

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