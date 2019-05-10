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  • 10.05.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 16:39

'ndan dikkat çeken paylaşım

(MSB) sosyal medya hesabı üzerinden KC-135R tanker uçaklarının F16'lara havada yakıt ikmali yaptığı anlara ilişkin görüntüler paylaştı.

nca (MSB), KC-135R tanker uçaklarının F16'lara havada yakıt ikmali yaptığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, F16'lara kesintisiz uçuş amacıyla havada yapılan yakıt ikmalinin görüntüleri yer aldı.

Paylaşımda, "Önemli bir kuvvet çarpanı olarak Hava Kuvvetlerimizin küresel erişim yeteneğine sahip olmasını mümkün kılan KC-135R tanker uçaklarımız, muharip uçaklarımızın mühimmat, menzil ve uçuş süresi yönüyle kabiliyetlerini artırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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