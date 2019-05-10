Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirenler gözünü şimdiden Kadir Gecesine çevirdi. Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi, 31 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Yani Müslümanlar tarafından ibadetlerle, dualarla Kadir Gecesi bu yıl, 31 Mayıs Cuma günü idrak edilecek.

İşte 2019 yılı kadir gecesi tarihi ve yapılacak ibadetlere dair bilgiler. İslam âlemi için çok önemli olan Kadir Gecesi'nin tam ne zaman olduğu bilinmese de Diyanet tarafından belirlenen tarihte yer alıyor. Bunun yanı sıra Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gününde tek rakamlı gecelerde olduğu bilinmektedir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2019 diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 tarihine denk gelmektedir.

KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.

3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.

KADİR GECESİ ANLAMI NEDİR?

1- Ramazan ayının kutsal sayılan yirmi yedinci gecesi.

2- Kur'an indirilmeye başlandığı için kutsal sayılan ramazan ayının yirmi yedinci gecesi.