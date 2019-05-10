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  • 10.05.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 21:33

Mahkeme başkanından konsey üyesi 'cü albaya uyarı

Genelkurmay çatı davasında esasa ilişkin savunmasını yapan yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay 'ün, ifadesinde kendisine yöneltilen somut suçlamalar dışında konuşması ve birkaç defa şiir okuması üzerine, "Saat 4 oldu (16.00) daha mütalaadaki suçlamalara ilişkin savunmana gelemedin." sözleriyle mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Şiir okuyan darbeciye sert uyarı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

17. , Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı Proje Geliştirme Şube Müdürü olan eski kurmay albay , esasa ilişkin savunmasını yaptı.

İki gün savunma yapacağını beyan eden Öztürk, yaklaşık bir saat boyunca savunmasında nasıl bir yol izleyeceğine dair bilgi verdikten sonra ifadesine başladı.

Öztürk, tutuklanmadan önce kendisine kötü muamele yapıldığından bahsetti ve adil yargılama yapılmadığı iddiasında bulundu.

Soruşturma aşamasında itirafçı olmasına rağmen daha sonra söylediklerini inkar eden sanıkları örnek gösteren Öztürk, örgütsel bağlamda ortak savunma yaptıkları ve inkar stratejisi izledikleri söylemini de kabul etmediğini belirtti.

Darbe girişiminden sonra dış basında Türkiye aleyhine çıkan haberleri okuyan Öztürk, adil yargılama yapılmadığını iddia etti.

Öztürk'ün, savunmasında kendisine yöneltilen somut suçlamalar dışında konuşması ve birkaç defa şiir okuması üzerine mahkeme başkanı, "Saat 4 oldu (16.00) daha mütalaadaki suçlamalara ilişkin savunmana gelemedin." sözleriyle Öztürk'ü uyardı ve duruşmaya 15 dakika ara verdi.

Aradan sonra ifadesine devam eden sanık Öztürk, darbenin 15 Temmuz'dan önce bilindiğini, bu konuda bazı gazetelerde yazılar çıktığını öne sürerek darbeye karşı önlem alınmadığı iddiasında bulundu.

Davanın görülmesine pazartesi günü Öztürk'ün savunmasıyla devam edilecek.

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