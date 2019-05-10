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  • 10.05.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 21:57

'da, 'Büyükelçilik destekli Türk okulu' iddialarına Türkiye'den yalanlama

, ’da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusundaki Fransız basınında yer alan bazı haber ve açıklamalarla ortaya çıkan tartışmaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa Bakanı'nın bu konuda sarf ettiği ifadeleri hayret ve üzüntüyle karşıladık. Hayal mahsulü ve tamamen mesnetsiz iddialara dayanan söz konusu açıklamaların tarafımızca kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi.

Dışişleri'nden o iddialara yalanlama

Sözcüsü Hami Aksoy, 'da büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda Fransız basınında yer alan açıklamalar ve Fransa Bakanı'nın ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Fransa'da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusundaki Fransız basınında yer alan bazı haber ve açıklamalarla ortaya çıkan tartışmaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

'FRANSA MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NIN İFADELERİNİ HAYRET VE ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK'
Fransız basınında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve manipülatif unsurlar içerdiğini aktaran Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Fransız basınında Fransa'da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda son günlerde çıkan bazı haber ve açıklamalar ile yaşanan tartışmalar gerçekleri yansıtmamakta, manipülatif unsurlar içermektedir. Fransa Milli Eğitim Bakanı'nın bu konuda sarf ettiği ifadeleri hayret ve üzüntüyle karşıladık. Eğitim Bakanı'nın bu süreçle ilgili doğru şekilde bilgilendirilmediği anlaşılıyor. Hayal mahsulü ve tamamen mesnetsiz iddialara dayanan söz konusu açıklamaların tarafımızca kabul edilmesi söz konusu değildir."

Aksoy, Türkiye'de de Büyükelçilik destekli Fransız okulları bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin, Fransız eğitim sistemiyle uyumlu olarak açmayı öngördüğü okullar için müzakerelerin Türkiye'deki Fransız okullarıyla mütekabiliyet çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

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