İstanbul cuma vakti... İstanbul'da on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuması için vatandaşlar hazırlık içinde. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan cuma namazı için İstanbul'da camiler hazırlanıyor. İstanbul cuma saati ise trend aramalarda bulunuyor. Cuma günleri öğle vaktinde cemaat halinde kılınan cuma namazı farz namazdır. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İşte 10 Mayıs 2019 İstanbul cuma vakti...

İSTANBUL CUMA SAATİ (10 MAYIS 2019)

İstanbul'da cuma namazı, öğle vakti saat 13:06'da okunacak ezanla birlikte idrak edilecek.

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

Ramazan ayının 5. gün orucunu tutan İstanbullular, iftar vaktini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da 10 Mayıs Cuma iftar vakti 20:16 olarak görülüyor.

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İSTANBUL 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 2 7 Mayıs Salı 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 3 8 Mayıs Çarşamba 04:05 05:47 13:06 16:59 20:14 21:49 4 9 Mayıs Perşembe 04:03 05:46 13:06 16:59 20:15 21:51 5 10 Mayıs Cuma 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 6 11 Mayıs Cumartesi 04:00 05:44 13:06 16:59 20:17 21:54 7 12 Mayıs Pazar 03:58 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 8 13 Mayıs Pazartesi 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57 9 14 Mayıs Salı 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58 10 15 Mayıs Çarşamba 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 22:00 11 16 Mayıs Perşembe 03:52 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 12 17 Mayıs Cuma 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03 13 18 Mayıs Cumartesi 03:49 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 14 19 Mayıs Pazar 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 15 20 Mayıs Pazartesi 03:46 05:35 13:06 17:02 20:26 22:07 16 21 Mayıs Salı 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 17 22 Mayıs Çarşamba 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10 18 23 Mayıs Perşembe 03:42 05:33 13:06 17:03 20:29 22:11 19 24 Mayıs Cuma 03:41 05:32 13:06 17:03 20:30 22:13 20 25 Mayıs Cumartesi 03:40 05:32 13:06 17:03 20:30 22:14 21 26 Mayıs Pazar 03:39 05:31 13:06 17:04 20:31 22:15 22 27 Mayıs Pazartesi 03:37 05:30 13:06 17:04 20:32 22:17 23 28 Mayıs Salı 03:36 05:30 13:06 17:04 20:33 22:18 24 29 Mayıs Çarşamba 03:35 05:29 13:06 17:05 20:34 22:19 25 30 Mayıs Perşembe 03:34 05:29 13:07 17:05 20:35 22:20 26 31 Mayıs Cuma 03:33 05:28 13:07 17:05 20:35 22:22 27 1 Haziran Cumartesi 03:32 05:28 13:07 17:05 20:36 22:23 28 2 Haziran Pazar 03:31 05:27 13:07 17:06 20:37 22:24 29 3 Haziran Pazartesi 03:30 05:27 13:07 17:06 20:38 22:25

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazının farziyyeti Kitab, sünnet ve icmâ-i ümmet ile sabittir. Cum'a sûresinin dokuzuncu âyetinde Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur:

"Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman, Allah'ı anmağa koşun; alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. "

Cuma Namazının Farz Olmasının Şartları

Cuma namazı; namaz, oruç, hac, zekât kelimeleri gibi, fıkıh usulü açısından "kapalı anlatım (mücmel)" özelliği olan bir terimdir. Bu yüzden onun kılınış şekil ve şartları âyet, hadis ve sahabe açıklamalarına ihtiyaç gösterir. Çünkü Allah elçisi "Namazı benim kıldığım gibi kılınız" (Buhârî, Ezan, 18; Edeb, 27) buyurmuştur.

Cum'a Arapça bir isim olup, "toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk" anlamlarına gelir. Sözlükte cumua ve cumea şeklinde de okunur. Bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi, aynı gün öğle vaktinde kılınan iki rekat farz namazın da adıdır. Cum'a gününe, müslümanların ibadet için mescidde toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir.

Cuma Namazının İki Rekat Farzı

1. Rekat

Müezzin Kamet yapar.

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sessizce Subhaneke'yi okuruz.

Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız.