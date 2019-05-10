Siyasetin bulaşmaması gereken spor camiasında bazıları adeta parti sözcülüğüne soyundu. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, sadece futbolun ve Galatasaray'ın geleceğinin tartışıldığı Divan Kurulu'nda CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yaptı. 23 Haziran'da camiayı sandık başına davet eden Kozak'ın, "23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Aynen İmamoğlu'nun söylediği gibi. Tanrı onu bize bağışladı. Bu memlekete bağışladı. O gün, inşallah 23 Haziran akşamı yalnız biz değil Türkiye'nin yüzde 70'inin bayram yapacağı bir akşam olacak" sözleri büyük tepki topladı.

SİYASETİ GİTSİN PARTİDE YAPSIN!

En büyük tepki de G.Saray taraftarından geldi. Taraftarlar, "Bu Hayri Kozak denen statükocu, 1.5 ay önce lise dışından Mustafa Cengiz'e darbe yapmamış mıydı? Galatasaray halkındır! Lisenin değil!.. Hayri Kozak gitsin siyasetini meşrebine uygun bir siyasi partide yapsın. Galatasaray Spor Kulübü siyaset üstüdür, üyeleri ve taraftarları arasında her türlü görüşten insan vardır. Galatasaray Divan Kurulu kürsüsü de siyasi şov mecrası değildir.. Spora İmamoğlu'nu bulaştıran Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak denilen adam kulüpten kovuluncaya kadar tepkinizi gösterin!" gibi binlerce mesajla tepkilerini sosyal medyada dile getirildi.



22. ŞAMPİYONLUĞA KOŞARKEN İŞ Mİ BU!

G.Saray'ın en büyük taraftar grubu ultrAslan Kozak'ın açıklamalarını "Kulübümüzün sadece başarı olarak değil, mali olarak da büyük rahatlama yaşayacağı ve 22. şampiyonluğa koştuğumuz en kritik haftalarda bu gerçeklerden tamamen uzak ve kopuk, gündemi yerli yersiz meşgul eden konuşmalara yine bir divan kurulunda şahit olduk" diyerek eleştirdi.

LEVENT TÜZEMEN: 1 SORU 1 CEVAP

SORU: Hayri Kozak'ın divan kurulunda yaptığı açıklamalar için görüşünüz nedir?



Hayri Kozak'ı yıllardır yakından tanırım. Kendisi sivri dillidir, Galatasaray'ı çok iyi bilir ve tüm kongrelerde yönetimlerin doğruları ve yanlışları üzerine kürsüye çıkıp konuşmalar yapar. Kozak'ın son divan toplantısında yaptığı konuşmada siyasi görüşünü ön plana çıkarıp siyaset konuşması bence tam bir "Akıl tutulması"ydı. Hatta Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Umarım bu son divan toplantımız olmaz" diyerek Kozak'ın siyasi söylemlerinin yaratacağı rahatsızlığı kibarca dile getirdi. Galatasaray siyaset üstü bir spor kulübüdür. Kongre üyeleri ve taraftarları arasında her türlü siyasi görüşe sahip insanlar vardır. Hayri Kozak siyasi görüşlerini savunduğu bir partinin toplantılarında rahatça dile getirebilir. Galatasaray Divan Kurulu'nun kürsüsü siyasi şov yapılacak bir mecra değildir.