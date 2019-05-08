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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 00:44

'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu'ndan akıllara zarar 'darbe' tehdidi!

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı ile ilgili 'darbe' tehdidinde bulundu...

CHP'li isimden akıllara zarar 'darbe' tehdidi!

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı ile ilgili ''Kaynayan kazan taşmaz mı, sandıkları aşmaz mı, seçmenin oyunu yok sayan darbeyle buluşmaz mı?'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise milletten aldıkları yetkiyle görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yerinden söz alan CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun konuşmasının "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesine yakışmayan bir üslup içerdiğini vurgulayan Özkan, Kayışoğlu'nun ''Kaynayan kazan taşmaz mı, sandıkları aşmaz mı, seçmenin oyunu yok sayan darbeyle buluşmaz mı?'' sözlerinin bir darbe çığırtkanlığı yapmak olduğunu ifade etti.

KAYIŞOĞLU'NA 'DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI' TEPKİSİ
Özkan, Kayışoğlu'nun ifadelerinin kabul edilebilir olmadığını CHP grubundan bu konuşma üzerine bir izahat beklediklerini belirterek, ''Fiili yoldan veya doğrudan hiçbir milletvekilimizin bir darbe çığırtkanlığı içinde olmayacağını düşünüyoruz, milletvekilinden de bu konuda açıklama bekliyoruz. Kutsal Meclis çatısı altında yapılan yasal düzenlemelerle YSK, ister beğenelim ister beğenmeyelim bir karar verdi. Bu karardan sonra tevil yollu bir darbe çığırtkanlığı milli iradeye, yaptığımız yasama faaliyetine ve demokrasiye hakarettir.'' dedi.

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