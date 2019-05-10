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  • 11.05.2019 00:08
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 00:08

Bakan Akar ve komutanlar Mehmetçik ile iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, iftarda Mehmetçik ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Mehmetçik ile iftar yaptı

Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Hatay'dan Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına giden Akar ve beraberindeki komutanlar, burada iftarı Mehmetçik ile birlikte yaptı.

İftara Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere de katıldı.

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