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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 18:11

Son dakika: Tunceli'de sıcak ! 5 etkisiz hale getirildi

Tunceli Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 5 etkisiz hale getirildi.

Tunceli kırsalında lerle çıkan da 3 asker yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon sürüyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi'' denildi.

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