Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon sürüyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi'' denildi.