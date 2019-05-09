Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon sürüyor.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi'' denildi.
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