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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 17:08

Son dakika: 'nin yeni başkanı belli oldu! kimdir?

'ın istifasıyla boşalan Pursaklar Belediye Başkanlığına, Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Meclis üyesi olarak görev yapıyordu.

Pursaklar Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu!

Meclis'te 23 meclis üyesi bulunan 'nin aday gösterdiği , gizli yapılan oylamada Cumhur İttifakı'nın ortağı olan 5 MHP'li üyenin de desteğini alarak 3. turda salt çoğunluğun oyunu alarak Pursaklar'ın yeni belediye başkanı olarak seçildi.

Oylamanın ardından yeni belediye başkanı tebrikleri kabul etti. Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlı kalacak. 31 üyeli Pursaklar Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 23, MHP'nin 5, İYİ Parti'nin de 3 meclis üyesi bulunuyor.

ERTUĞRUL ÇETİN KİMDİR?
1975'te Ankara Solfasol'da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Ankara'da tamamlayan Ertuğrul Çetin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinden ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu.

2000-2004 yılları arasında kendi dershanesinin kurucu müdürlüğünü yaptı. 2004 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arısında AK Parti'den İl Genel Meclisi üyesi seçildi. İl genel meclisi divan üyeliği ve AK Parti Grup Başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bu süreç zarfında Çevre Sağlık Komisyonu Başkanı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı ve Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcılığında bulundu.

2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüten Ertuğrul Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Pursaklar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Halen Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı ve Daimi Başkan vekilidir.

Ertuğrul Çetin'in çok sayıda kurumda yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. 1999-2003 yılları arasında Mazlum-Der Genel Sekreterliği de yapan Ertuğrul Çetin'in olimpik branş olan Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, Ankara Üniversitesi Mezunları Derneği üyeliği devam etmektedir. 9 yıl yüzme antrenörlüğü yapan Ertuğrul Çetin 2004 yılından beri Pursaklar Belediye Spor yöneticisi ve genel sekreteridir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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