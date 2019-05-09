Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.05.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 17:54

'dan serbestisi açıklaması

, 'den beklentilerinin 'ye diğer ülkeler gibi davranılması olduğunu söyledi.

'na Beştepe'de yapıldı. İlk kez 'ın başkanlık ettiği toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameralar karşısına geçti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Önümüze çıkan tüm engellere rağmen hedefimizden hiç şaşmadık. serbestisi uygulamasının tamamlanması önceliğimizdir. Bizim AB'den beklentimiz gayet basit, diğer üye ülkeler gibi davranılmasını bekliyoruz. AB'nin şunu iyi anlaması lazım, güçlü AB'nin yolu 'nin üyeliğinden geçer.

AB sadece Türkiye'ye yönelik değil diğer ülkelere göre aldığı kararlar ve anlaşmalara uymadığı için güveni sarsılmıştır. Vize serbestisi sadece bizim için değil onlar için de önemli. 6 kriter üzerinde AB ile müzakerelerimizi yürütüyoruz. Her bir kriter için yakınlaşmalar olduğunu söyleyebilirim.

S-400 GERİLİMİ
S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleme açıklaması olmadı. Hİç alınmaması yönünde diğer ülkelerden yorumlar geliyor. ABD'nin bazı iddiaları var. F-35'ler dahil sistemlerine verebileceği zararlar olduğu söyleniyor. Son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik. Ortak çalışma grubu kurulması ve buna NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini söyledik. Bu konuda ne yaptığımızı biliyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan vize serbestisi açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri