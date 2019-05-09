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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 16:38

'ndan flaş açıklama: 'ta terör hedefleri vuruldu

haberine göre (MSB), bölgesinden yapılan saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verildiğini duyurdu. Bölgedeki terör hedeflerinin vurulduğu belirtilirken açıklamada, "Saldırı ve taciz ateşlerine gerekli karşılık verilmiştir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına 'taki PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verildi.

nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görevli TSK unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce saldırı ve taciz ateşi yapıldığı belirtildi.

Bunun üzerine, TSK'nin bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla teröristlere gerekli karşılık verildiği bildirildi.

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