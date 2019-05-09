Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliğinin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR

"Savaş yorgunu Avrupa'nın istikrar ve refaha ulaşmasında oyun değiştirici bir rol üstlendi. Bütünleşme süreci zaman içerisinde üyeler arasında uyumu artırarak AB'yi bir siyasi bütünleşme modeline dönüştürdü.

Tam 60 yıldır AB'ye tam üye olmanın mücadelesini veriyoruz. Maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen asla vazgeçmedik, yolumuzdan geri dönmedik. Tam üyeliğe ulaşmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz.



AB kurumlarını kendi hırsları için istismar edenlere kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır. İnşallah toplantımızda AB ile ilişkilerimizin kapsamlı değerlendirmesini yaparak yol haritasını belirleyeceğiz.

UTANÇ VERİCİ MANZARALARA ŞAHİT OLDUK

Bu tehdidi bertaraf etmek için 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL ilan ettik ve önemli tedbirler aldık. Ancak gerek birlik üyesi ülkeler, gerekse birlik kurumları bu zor dönemde maalesef bizimle yeterli dayanışmayı sergilemediler.

Ülkemizden kaçan FETÖ militanlarının himayesinden darbeci askerlerinin korunmasına kadar demokrasiyle, dostlukla asla bağdaşmayan adımlar attılar. Pankartlarla şahsıma ölüm tehditlerinin yapıldığı utanç verici manzaralara şahit olduk.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten hemen sonra OHAL'i kaldırdık ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu kurduk. 3 Mayıs itibariyle, komisyona yapılan 126 bin başvurudan 70 bin 500 dosya ile ilgili karar verildi. Kalan 55 bin dosyanın incelemesi ise şu an devam ediyor.

EKONOMİMİZİ ATAĞA KALDIRACAK REFORMLARA HIZ VERMELİYİZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi karar alma sürecini hızlandırmıştır. Sayın bakanlarımızdan reform irademizi somut adımlara çevirecek ve birlikte ilişkilerimize ivme kazandıracak çalışmalar bekliyorum. Ekonomimizi atağa kaldıracak reformlara hız vermeliyiz. Biz AB'ye uyum kapsamında her adımı, vatandaşlarımızın iyiliği için attık. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Gerekirse adına Kopenhag kriterleri değil, Ankara kriterleri der yola devam ederiz.

72 KRİTERDEN 66'SINI TAMAMLAMIŞ DURUMDAYIZ

AB'nin vize serbestisi sağladığı diğer ülkelerle kıyas dahi kabul edilemeyecek düzeyde bulunduğumuz açıktır. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak AB'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz. Ticaretimize ve ekonomimize katkısı ve özellikle iş adamlarımızın işlerini kolaylaştıracak etkisi gözardı edilemez. Diğer taraftan AB ile işbirliğimizi özellikle göç alanında etkin olarak sürdürüyoruz. 18 Mart mutabakatını iyi şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Bugün 3,6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.

NE BASKILARA BOYUN EĞECEĞİZ NE DE...

Bir diğer önemli konu gümrük birliğinin güncellenmesidir. Güncelleme sadece Türkiye'nin değil birliğin de yararınadır. Türkiye olarak yol haritamız ve pusulamız bellidir. AB ile tam üyelik müzakerelerinde ne baskılara boyun eğeceğiz ne de birilerinin bizi minder dışına atmasına müsaade edeceğiz. AB üyeliği, ancak her iki tarafın da kazançlı çıktığı bir denklemde anlamlıdır. Hiç kimseyi Türkiye'yi sonuçta kaybedeceği bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz. Tavrımız her zaman ülkemiz ve milletimizin menfaatlerini gözetmek olacaktır. Bizim için hiçbir şey Türkiye'den Türk milletinin istikbalinden daha önemli değildir. Her birinizin çalışmalarınıza bu anlayışla yaklaşacağınıza inanıyorum."









