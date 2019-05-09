Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'ne bağlı Kültür Merkezi Bilgi Evi'ne kayyum döneminde alınan kadın çalışanlar, HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın talimatıyla "İşten atarız" tehdidi ile çöp toplamaya gönderildi. Aralarında eğitim fakültesi ve muhasebecilerin de bulunduğu yaklaşık 15 kadın, her sabah ellerinde süpürgelerle parkları temizliyor. Kayyum döneminde iken Türkiye'nin borçsuz belediyeleri arasında olan Kayapınar'da HDP'nin gelmesiyle birlikte sıkıntılar baş göstermeye başladı. Yeni yönetim ramazan ayı olmasına rağmen çalışanlara bu ay maaşları ödemedi.





"VİCDANSIZLIK"

Sur ilçesinde işten atılan 145 işçinin oturma eylemi de devam ediyor. Haksız yere işten atılan işçiler, işlerine geri dönene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.





AK Parti İl Başkanı Serdar Budak ile partililer ve bazı sivil toplum örgütleri de oturma eylemi yapan işçileri ziyaret ederek, eylemlerine destek verdi. AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, işçilerin haksız şekilde işten çıkarıldığını belirterek, 145 kişinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan hemen sonra işten çıkarıldığını ifade etti. Yeni yönetim tarafından Ramazan ayında işçilerin kapının önüne konulduğunu belirten Budak, "İşçi arkadaşlarımızın durumu ortada, hepsi süpürge ve kazma kürek işçisi. Bu memleketin hizmete ihtiyacı yok mu? Yakışır mı bu insanlığa. 3-5 işçi arkadaşımızın ekmeğiyle oynuyorlar. Ayıptır, vicdansızlık yapmanın bir anlamı yok.





İşçi arkadaşlarımız hukuki mücadelelerini başlattı. Biz de onların yanındayız" dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de 30 yıllık tiyatrocu Handan Ekici'yi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı emrinde görevlendirilmişti.







SABAH