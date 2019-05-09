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, İstanbul'un 39 ilçesindeki lerin ve 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için 'ya başvurdu.

CHP’den boş hamle
CHP, İstanbul'un 39 ilçesindeki lerin ve 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için 'ya başvurdu. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Sandık kurullarında kamu görevlisi olmayanlar görev yaptıysa aynısı 24 Haziran'da gerçekleşti. o seçimler de iptal edilsin" dedi. İYİ Parti de 'nin peşine takıldı. Aynı gerekçelerle YSK'ya başvurdu.

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