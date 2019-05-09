CHP’den boş hamle

CHP, İstanbul'un 39 ilçesindeki seçimlerin ve 24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Sandık kurullarında kamu görevlisi olmayanlar görev yaptıysa aynısı 24 Haziran'da gerçekleşti. o seçimler de iptal edilsin" dedi. İYİ Parti de CHP'nin peşine takıldı. Aynı gerekçelerle YSK'ya başvurdu.
- Güncel
- 09.05.2019
- Gazete
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