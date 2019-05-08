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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 13:49

Son dakika: 'den 'ya iptal başvurusu

, 'daki ilçe lerinin yanı sıra 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin iptali için 'ya başvurdu.

CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

, 'un 39 ilçesindeki lerin ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı.

Partinin temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını belirtmişti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'den tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini kaydetmişti.

Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıklamıştı.

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